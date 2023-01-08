Василевский про уход Хабиба из ММА: «У него накопилась моральная усталость от единоборств и всего, что с ними связано»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Вячеслав Василевский Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА.

«Я бы отнесся серьезно к словам Хабиба. Он когда-то сказал, что закончит карьеру и закончил ее, хотя многие думали, что это просто слова.

Почему он это делает? В его жизни было много ММА. С раннего детства он занимался единоборствами. Возможно, сейчас, когда ему это уже не нужно, чтобы зарабатывать деньги, а раньше он зарабатывал именно этим, он решил полностью отойти от ММА и изменить свою жизнь.

Даже психологи советуют менять свою деятельность раз в семь лет, а Хабиб этим занимается гораздо дольше. Я думаю, что это нормальное решение, потому что у него уже накопилась моральная усталость от единоборств и всего, что с ними связано», – считает Василевский.

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