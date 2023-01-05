Эдди Хирн: «Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите»
Промоутер Эдди Хирн назвал следующего вероятного соперника для чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.
«Я был в шоке, когда мне позвонил Эдди Рейносо и сказал, что Сауль Альварес хочет реванш с Биволом. Канело хочет еще попытаться. Учитывая, как сложился первый бой, реванш чрезвычайно опасен для него.
Нам необходимо организовать для Бивола добровольную защиту титула WBA, потому что он не будет сидеть и ждать, пока Канело проведет обязательную защиту.
Джошуа Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите», – сказал Хирн.
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