Эдди Хирн: «Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите»

Промоутер Эдди Хирн назвал следующего вероятного соперника для чемпиона WBA в полутяжелом весе .

«Я был в шоке, когда мне позвонил Эдди Рейносо и сказал, что хочет реванш с Биволом. Канело хочет еще попытаться. Учитывая, как сложился первый бой, реванш чрезвычайно опасен для него.

Нам необходимо организовать для Бивола добровольную защиту титула , потому что он не будет сидеть и ждать, пока Канело проведет обязательную защиту.

Джошуа Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите», – сказал Хирн.

Бивол про реванш с Канело: «В этой ситуации не все зависит от нас»

Тренер Бивола: «Дима сделал то, что мы готовили. И Канело потерялся и как личность, и как боксер»