Эдди Хирн: «Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите»

Теги WBA полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Джошуа Буатси Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн назвал следующего вероятного соперника для чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

«Я был в шоке, когда мне позвонил Эдди Рейносо и сказал, что Сауль Альварес хочет реванш с Биволом. Канело хочет еще попытаться. Учитывая, как сложился первый бой, реванш чрезвычайно опасен для него.

Нам необходимо организовать для Бивола добровольную защиту титула WBA, потому что он не будет сидеть и ждать, пока Канело проведет обязательную защиту.

Джошуа Буатси может стать соперником Бивола по добровольной защите», – сказал Хирн.

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