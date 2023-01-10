Женская законодательная фракция Калифорнии призвала снять Дэйну Уайта с должности президента UFC

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Женское законодательное собрание Калифорнии написало открытое письмо материнской компании UFC с призывом снять Дэйну Уайта с поста президента промоушена.

Письмо адресовали генеральному директору Endeavor Ари Эмануэлю, попросив его «немедленно отстранить мистера Уайта от должности президента UFC».

Письмо появилось после того, как на прошлой неделе в Сети появилось видео, на котором Уайт бьет свою жену Энн в ночном клубе в Мексике в канун Нового года.

В женскую фракцию Калифорнии входят 18 сенаторов штата и 33 члена Ассамблеи.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

Фанат предложил Сехудо подраться с женой Уайта, Генри согласился

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Г.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
После нападения Энн, Дуэйн должен был вызвать полицию, а не совершать самосуд. А теперь его будут считать публичным хулиганом, незаслуживающим доверия общества
Дуэйн Скала Джонсон тоже бил жену Дэйны Уайта??😲😲😲
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После нападения Энн, Дуэйн должен был вызвать полицию, а не совершать самосуд. А теперь его будут считать публичным хулиганом, незаслуживающим доверия общества
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ уличный иуда
Вот взять бы, всем членам этого собрания, таких отцовских люлей надавать
Прочитал только первую строку, уже согласен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но они же ратуют за равноправие независимо от пола.. Тут как раз пример равноправия - она отвесила плюху ему, он ответил. Всë по букве закона, эмоции в расчет не принимаются. Тем более в семейных разборках. Когда-то в СССР были народные дружины, патрулировали совместно с милицией, и при инструктаже предупреждали - в семейные скандалы вмешиваться только в крайнем случае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот взять бы, всем членам этого собрания, таких отцовских люлей надавать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий