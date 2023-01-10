Женская законодательная фракция Калифорнии призвала снять Дэйну Уайта с должности президента UFC

Женское законодательное собрание Калифорнии написало открытое письмо материнской компании с призывом снять с поста президента промоушена.

Письмо адресовали генеральному директору Endeavor Ари Эмануэлю, попросив его «немедленно отстранить мистера Уайта от должности президента UFC».

Письмо появилось после того, как на прошлой неделе в Сети появилось видео, на котором Уайт бьет свою жену Энн в ночном клубе в Мексике в канун Нового года.

В женскую фракцию Калифорнии входят 18 сенаторов штата и 33 члена Ассамблеи.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

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