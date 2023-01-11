Менеджер Малыхина: «У Анатолия есть идея замахнуться на третий пояс ONE FC»

Теги полутяжелый вес (MMA) ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Александр Скаредин, менеджер чемпиона в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе ONE Championship Анатолия Малыхина, рассказала о желании бойца взять третий пояс.

«Он стремится собирать достижения, что предполагает защиту обоих поясов. Кроме того есть идея, чтобы замахнуться на пояс в третьей весовой категории, но тут надо решить физиологические вопросы с весом.

Я могу сказать, что это оформленное желание. Мы знаем многих двойных чемпионов, но тройных ещё не было нигде и никогда. Соответственно стоит попробовать сделать это хотя бы один раз», – сказал Скаредин.

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2 комментария

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Александр Степанов
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В принципе учитывая, что в One FC средний вес - это как везде полутяжелый, то задача в целом выполнимая конечно. Вот только Толя никогда не гонял, а тут придется согнать 10-12кг минимум. Может лучше защищать свои пояса пару лет для начала?)
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dmitrii7856@icloud.com
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В статусе чемпиона в тяжёлом замахнуться на средний вес так себе достижение 😃хотя потом и до наилегчайшей категории спуститься за 4 поясом 👍
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