Менеджер Малыхина: «У Анатолия есть идея замахнуться на третий пояс ONE FC»

Александр Скаредин, менеджер чемпиона в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе ONE Championship Анатолия Малыхина, рассказала о желании бойца взять третий пояс.

«Он стремится собирать достижения, что предполагает защиту обоих поясов. Кроме того есть идея, чтобы замахнуться на пояс в третьей весовой категории, но тут надо решить физиологические вопросы с весом.

Я могу сказать, что это оформленное желание. Мы знаем многих двойных чемпионов, но тройных ещё не было нигде и никогда. Соответственно стоит попробовать сделать это хотя бы один раз», – сказал Скаредин.

Менеджер Малыхина про бой с Булларом: «На него Анатолий конкретно зол. Его цель – заставить Аржана страдать»

Анатолий Малыхин признан бойцом года в ONE Championship