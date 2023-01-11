Менеджер Малыхина: «У Анатолия есть идея замахнуться на третий пояс ONE FC»
Александр Скаредин, менеджер чемпиона в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе ONE Championship Анатолия Малыхина, рассказала о желании бойца взять третий пояс.
«Он стремится собирать достижения, что предполагает защиту обоих поясов. Кроме того есть идея, чтобы замахнуться на пояс в третьей весовой категории, но тут надо решить физиологические вопросы с весом.
Я могу сказать, что это оформленное желание. Мы знаем многих двойных чемпионов, но тройных ещё не было нигде и никогда. Соответственно стоит попробовать сделать это хотя бы один раз», – сказал Скаредин.
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