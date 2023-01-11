Экс-боец UFC ожидает суда по делу о попытке нападения на полицейских

Бывший боец UFC Тони Мартин обвиняется в в попытке нападения на помощников шерифа, сообщает Bloody Elbow.

Инцидент произошел 21 декабря в Бонита-Спрингс (Флорида). Помощники шерифа округа Ли прибыли по вызову женщины, имя которой не раскрывается.

В этот момент в работу правоохранителей начал вмешиваться Мартин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как указывается в полицейском отчете, Мартин требовал покинуть его частную собственность, оскорбляя при этом полицейских.

«Я ненавижу копов, и вы можете отсосать мой член», – сказал Мартин, после чего помощники шерифа арестовали спортсмена. В момент задержания боец угрожал сотрудникам физической расправой.

Позже Мартин был отпущен под залог в 5 тысяч долларов, своей вины в суде он не признал.

Тони Мартин дрался в UFC с 2014 по 2016 год. Полусредневес провел 15 боев в промоушене, одержав 9 побед.

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