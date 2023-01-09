Полиция арестовала экс-бойца UFC, подозреваемого в серии нападений на девушку

Теги происшествия UFC Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Кейн Каррисоса был арестован полицией штата Юта 1 января 2023 года.

Его подозревают в нападении на возлюбленную и доведении той до припадка. По данным властей, жертва была обнаружена с побоями, а до приезда скорой она теряла сознание и билась в конвульсиях.

Уточняется, что это не единственный эпизод насилия, в котором подозревают спортсмена: 24 марта 2022 года он якобы ударил ту же женщину кулаком по затылку, после чего повалил ее на дорогу.

Каррисоса провел 16 боев на профессиональном уровне, одержав 11 побед. В UFC он провел два боя (0-2). Последний на данный момент поединок легковес провел 29 января 2022 года, уступив Джошу Уику нокаутом на турнире Fierce FC 18.

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3 комментария

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Арни Терминатор
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Спасибо ему хоть с ножом не напал.
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Костя Кот
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ТКО
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fedorbazaykin
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Решил хоть у кого-то выиграть досрочно
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