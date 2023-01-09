IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри

IBF отозвала требование провести обязательный титульный поединок в тяжелом весе между и Филипом Хрговичем. Следующую обязательную защиту Усик должен провести под эгидой WBA.

Такое решение IBF открывает Усику возможность провести объединительный бой с . Усик – действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA super, WBO, IBF и IBO, Фьюри – по версии WBC.

Боб Арум – о поединке Усика и Фьюри: «Бойцы дали согласие на бой, с этим покончено»