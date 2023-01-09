IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Бокс/MMA/UFC

IBF отозвала требование провести обязательный титульный поединок в тяжелом весе между Александром Усиком и Филипом Хрговичем. Следующую обязательную защиту Усик должен провести под эгидой WBA.

Такое решение IBF открывает Усику возможность провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Усик – действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA super, WBO, IBF и IBO, Фьюри – по версии WBC.

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12 комментариев

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Cantstoped
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Тайсон Фьюри Ляжет от одного Удара Усика. ТКО на 15ой секунде!
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kupezz
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Ответ здоровяк
Хрговича продвигали как типа нового Кличко и все такое. Но посмотрите его бои, особенно последний, с китайцем. Там все мастерство хорвата
Да, сейчас вспомнил про Хрговича, когда Вы сказали про Кличко, даже бой не буду смотреть, верю Вам. Хотелось ещё сказать, что это претендентский бой не только ведь шанс на титул, но и хорошие деньги, даже в случае поражения. Можно сказать Хрговича побрили по деньгам)
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Osik92
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Объявите уже бой официально сколько можно ждать уже
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здоровяк
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Ответ kupezz
Я не видел боев Хрговича, поэтому интересно, как он дошёл до претендентского боя если он такой слабый, как Вы говорите. Конечно не секрет, что бойцов продвигают, мешков подсовывают и т.д., но всё же, какой промоутер возьмётся за бойца, если он не видит в нем никаких перспектив. В любом случае, если раньше было такое правило на обязательную защиту, то зачем отменять, ведь это шанс для любого бойца. Деньги деньгами, но должен же присутствовать спортивный принцип. Зачем тогда вообще к чему-то стремиться, если на ленточке тебе скажут разворачиваться. Гниловатенько все это дело выглядит. Пусть хоть на первый секунде Усик его вырубит, но правила должны соблюдаться.
Хрговича продвигали как типа нового Кличко и все такое. Но посмотрите его бои, особенно последний, с китайцем. Там все мастерство хорвата
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kupezz
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Ответ здоровяк
Кто говорил? Этот только у нас ржали на толстым Руисом, да чопорные англичане тоже. А кто знал Руиса получше - понимал, что как минимум Джошуа будет тяжело. Руис - маэстро на фоне Хроговича
Я не видел боев Хрговича, поэтому интересно, как он дошёл до претендентского боя если он такой слабый, как Вы говорите. Конечно не секрет, что бойцов продвигают, мешков подсовывают и т.д., но всё же, какой промоутер возьмётся за бойца, если он не видит в нем никаких перспектив. В любом случае, если раньше было такое правило на обязательную защиту, то зачем отменять, ведь это шанс для любого бойца. Деньги деньгами, но должен же присутствовать спортивный принцип. Зачем тогда вообще к чему-то стремиться, если на ленточке тебе скажут разворачиваться. Гниловатенько все это дело выглядит. Пусть хоть на первый секунде Усик его вырубит, но правила должны соблюдаться.
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Andrew Chepaylo
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Ответ j30
цыган ляжет
Будем верить🤟
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здоровяк
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Ответ kupezz
Про бой Джошуа - Руис тоже так говорили, но Руис всех удивил)))
Кто говорил? Этот только у нас ржали на толстым Руисом, да чопорные англичане тоже. А кто знал Руиса получше - понимал, что как минимум Джошуа будет тяжело. Руис - маэстро на фоне Хроговича
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kupezz
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Ответ здоровяк
Не в случае Хроговича. Хорват медленный, без умений каких-то, топорный и еще с жуткой дыхалкой. В бою против 40-летнего китайца этот хорват чуть не помер в 3-ем раунде. И в итоге хорвату позорно подарили победу под свист.
Про бой Джошуа - Руис тоже так говорили, но Руис всех удивил)))
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здоровяк
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Ответ kupezz
Правила есть правила, да и у Хрговича тоже должен был быть шанс, всякое может случиться, от одного удачного или корявого, но результативного удара никто не застрахован.
Не в случае Хроговича. Хорват медленный, без умений каких-то, топорный и еще с жуткой дыхалкой. В бою против 40-летнего китайца этот хорват чуть не помер в 3-ем раунде.
И в итоге хорвату позорно подарили победу под свист.
+2
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kupezz
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Ответ здоровяк
А кому было бы интересно смотреть, как Усик 12 раундов избивает деревянный манекен в виде Хрговича?
Правила есть правила, да и у Хрговича тоже должен был быть шанс, всякое может случиться, от одного удачного или корявого, но результативного удара никто не застрахован.
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j30
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цыган ляжет
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здоровяк
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А кому было бы интересно смотреть, как Усик 12 раундов избивает деревянный манекен в виде Хрговича?
+8
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