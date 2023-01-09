IBF разрешила Усику не проводить обязательную защиту против Хрговича. Теперь он может подраться с Фьюри
IBF отозвала требование провести обязательный титульный поединок в тяжелом весе между Александром Усиком и Филипом Хрговичем. Следующую обязательную защиту Усик должен провести под эгидой WBA.
Такое решение IBF открывает Усику возможность провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Усик – действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA super, WBO, IBF и IBO, Фьюри – по версии WBC.
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И в итоге хорвату позорно подарили победу под свист.