Дариуш посоветовал Порье завершить карьеру, Дастин ответил

Легковес UFC Бенеил Дариуш отреагировал на интервью , в котором тот говорит, что его не интересует ни одно имя в дивизионе.

«Пускай выразится яснее, от чего именно он не в восторге? Мои бои недостаточно зрелищны, ему не нравится мой стиль, или у меня недостаточно большое имя?

Если дело в имени, тогда ему стоит подумать об уходе на пенсию, потому что в дивизионе полно настоящих псов, которые молоды, голодны, и идут убивать, а Майклов Чендлеров осталось не так уж и много. Сколько таких боев он еще может получить?

Ему придется драться с одним из тех, кто на подъеме, а я стою во главе этих парней. Поэтому дерись, или уходи», – сказал Дариуш.

Порье ответил: «Спасибо за совет, Бенни! Я приму его к сведению. Не уверен, любишь ли ты острый соус или нет, но если да, то с меня бесплатная доставка!»

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