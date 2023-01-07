Дастин Порье про следующего соперника: «Меня больше не интересует ни один из этих парней»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье не видит подходящего для себя соперника.

«Меня больше не интересует ни один из этих парней. Посмотрим, что будет. Если UFC позвонит и назовет имя, которое меня взбудоражит, то я буду знать, что это правильно. А так мне действительно никто не бросается в глаза.

Жду подходящей возможности. Конечно, я хочу стать чемпионом, но если не буду следующим на очереди за титулом, то смогу подраться с тем, чье имя меня взбудоражит.

Надеюсь, когда UFC начнет называть имена, спрашивать меня или говорит о потенциальных боях, то один из них меня взбудоражит», – сказал Порье.

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1 комментарий

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artem klishin
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почти как Стрикленд описал про девок
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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