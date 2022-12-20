Тимур Никулин: «Емельяненко нужно заканчивать карьеру. Дальше бои с Иришкой Чики-Пики, Олегом Монголом»

Боец поп-ММА Тимур Никулин прокомментировал поражение от .

«А можно упасть еще ниже. В лице Свята у него была достойная оппозиция, и Свят – это спортсмен на сегодняшний день. А ниже Свята… Это бои с Иришкой Чики Пики, Олегом Монголом. Это вот туда.

Если Емельяненко соберется и будет тренироваться хотя бы на 15%, то он может себя проявить. Но Свят окончательно поставил крест на карьере Емельяненко. Он показал…

За все последние поединки это была лучшая форма Александра Емельяненко, и Свят добился вот такого результата. Считаю, что Емельяненко нужно заканчивать карьеру. Свят все показал.

Свят – такой же, как и я. Мы просто ходим и деремся. Свят показал, что обычный парнишка может добиться вот таких высот», – сказал Никулин.

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