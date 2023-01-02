Календарь событий в боксе и ММА в январе-2023
В этом обновляемом посте мы собрали главные бои из мира единоборств, которые пройдут в январе:
7 января. Джервонта Дэвис – Эктор Луис Гарсия, бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
15 января (03:00 по мск). UFC Fight Night:
- Нассурдин Имавов – Келвин Гастелум;
- Джефф Нил – Шавкат Рахмонов;
- Пунахеле Сориано – Роман Копылов.
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22 января (06:00 по мск). UFC 283:
- Гловер Тейшейра – Джамал Хилл (титульный бой в полутяжелом весе);
- Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено (титульный бой в наилегчайшем весе);
- Гилберт Бернс – Нил Магни.
28 января. Артур Бетербиев – Энтони Ярд, защита Бетербиевым титулов чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.
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