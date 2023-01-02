Календарь событий в боксе и ММА в январе-2023

Теги Артур Бетербиев UFC Гловер Тейшейра Дейвисон Фигейредо UFC Fight Night Шавкат Рахмонов Брэндон Морено UFC 283 Бокс/MMA/UFC

В этом обновляемом посте мы собрали главные бои из мира единоборств, которые пройдут в январе:

7 января. Джервонта Дэвис – Эктор Луис Гарсия, бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

15 января (03:00 по мск). UFC Fight Night:

  • Нассурдин Имавов – Келвин Гастелум;
  • Джефф Нил – Шавкат Рахмонов;
  • Пунахеле Сориано – Роман Копылов.

Джефф Нил отказался от боя с Рахмоновым: против казахстанца на коротком уведомлении может выйти Хамзат Чимаев

22 января (06:00 по мск). UFC 283:

  • Гловер Тейшейра – Джамал Хилл (титульный бой в полутяжелом весе);
  • Дейвисон Фигейредо – Брэндон Морено (титульный бой в наилегчайшем весе);
  • Гилберт Бернс – Нил Магни.

28 января. Артур Бетербиев – Энтони Ярд, защита Бетербиевым титулов чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года

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