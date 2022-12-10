Бой Бивола и Бетербиева может пройти в конце 2023 года

В команде чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе назвали вероятные сроки поединка с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Артуру сейчас предстоит бой с Ярдом. После него нам хотелось бы обсудить большой бой, поединок против Бивола как раз такой.

Допускаю, что и для Бивола бой с Артуром может быть гораздо интереснее реванша против Сауля Альвареса. Бой с Биволом мог бы пройти в конце 2023 года», – сообщили в команде Бетербиева.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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