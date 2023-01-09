Кевин Ли – о принятии ислама: «Я принял свое место в жизни как мусульманин»

Теги UFC Кевин Ли Али Абдель-Азиз EFC Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Кевин Ли рассказал, как изменилось его мировоззрение после принятия ислама.

Напомним, что сейчас американец – действующий боец Eagle FC.

«Я принял ислам и действительно принял свое место в жизни как мусульманин. Я как бы вошел в братство...

Общался со многими другими мусульманами, у меня установилась с ними связь. Я знаю Али Абдель-Азиза уже много лет. Мы вместе тренировались и всегда друг друга уважали», – сказал Ли.

Абдель-Азиз объявил о подписании Кевина Ли: «Он еще не достиг своего пика»

 

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1 комментарий

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Val Smith
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