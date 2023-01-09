Прохазка выложил фото с тренировки: в конце ноября он получил травму плеча

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка возвращается к тренировкам после серьезной травмы плеча, полученной в ноябре 2022 года.

Напомним, что из-за нее он не смог защищать пояс в бою с , после чего чех решил освободить титул.

«Первая пробежка по нашим горам в этом году. Возвращаемся к работе», – написал чех в соцсетях.

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