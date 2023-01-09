Прохазка выложил фото с тренировки: в конце ноября он получил травму плеча

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка возвращается к тренировкам после серьезной травмы плеча, полученной в ноябре 2022 года.

Напомним, что из-за нее он не смог защищать пояс в бою с Гловером Тейшейрой, после чего чех решил освободить титул.

«Первая пробежка по нашим горам в этом году. Возвращаемся к работе», – написал чех в соцсетях.

Прохазка – о бое Тейшейры и Хилла: «Не уверен, что Джамал заслужил титульник»

UFC назвал боем года поединок Прохазки и Тейшейры

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
8kzth6fppf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И «Eye of the tiger» на фоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий