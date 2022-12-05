Блахович – об отказе UFC делать бой с Тейшейрой: «Анкалаев достоин драться за титул»
Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович рассказал, что думает о решении UFC полностью сменить состав участников титульного боя в 93 кг.
Изначально за пояс должны были драться Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра, однако чех выбыл из поединка из-за травмы, Тейшейра не захотел биться с Анкалаевым, а от поединка между бразильцем и Блаховичем отказался сам промоушен.
«Я также хотел провести матч-реванш с ним. Это единственный реванш, который я хочу получить.
То поражение действительно причиняет мне боль, так как я знаю, что могу драться намного лучше.
Я верю, что могу победить его. В UFC не разрешили нам еще раз подраться, но что есть то есть. Возможно, они просто хотели сделать что-то новое.
Также нужно учитывать беспроигрышную серию Анкалаева? Он достоин драться за титул», – сказал Блахович.
Павлович про бой Анкалаев – Блахович: «По всем аспектам Магомед выше: ударка, борьба лучше, дышит хорошо»
Даниэль Кормье: «Анкалаев не известен широкой публике и не является всеми признанным безоговорочным претендентом»
Комментарии