Блахович – об отказе UFC делать бой с Тейшейрой: «Анкалаев достоин драться за титул»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович рассказал, что думает о решении UFC полностью сменить состав участников титульного боя в 93 кг.

Изначально за пояс должны были драться и , однако чех выбыл из поединка из-за травмы, Тейшейра не захотел биться с Анкалаевым, а от поединка между бразильцем и Блаховичем отказался сам промоушен.

«Я также хотел провести матч-реванш с ним. Это единственный реванш, который я хочу получить.

То поражение действительно причиняет мне боль, так как я знаю, что могу драться намного лучше.

Я верю, что могу победить его. В UFC не разрешили нам еще раз подраться, но что есть то есть. Возможно, они просто хотели сделать что-то новое.

Также нужно учитывать беспроигрышную серию Анкалаева? Он достоин драться за титул», – сказал Блахович.

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