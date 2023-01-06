Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)

Лига пощечин Дэйны Уайта может не попасть в эфир американского телевидения, сообщает журналист Джереми Боттер.

Ссылаясь на источники в Warner Media, Боттер утверждает, что в настоящий момент все идет к расторжению контракта между лигой и нынешним правообладателем.

Напомним, что в начале 2023 года президент UFC Дэйна Уайт угодил в скандал: на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе (Невада) он подрался с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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