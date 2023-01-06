Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт Бокс/MMA/UFC

Лига пощечин Дэйны Уайта может не попасть в эфир американского телевидения, сообщает журналист Джереми Боттер.

Ссылаясь на источники в Warner Media, Боттер утверждает, что в настоящий момент все идет к расторжению контракта между лигой и нынешним правообладателем.

Напомним, что в начале 2023 года президент UFC Дэйна Уайт угодил в скандал: на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе (Невада) он подрался с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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5 комментариев

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уличный иуда
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Дана, давая лещей жене, так свою лигу раскручивал, вы совсем не понимаете
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j30
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это по тв еще показывают....
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Егор Крид58
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Семейство Уайт пиарило своё новое шоу, а люди не так поняли просто
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Jenqa123
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UFC у американского телевидения хватит яиц отменить?
Конечно нет
Не съем, так понадкусываю. Вот как выглядит все это)
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Denis0017
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Ещё гражданства лишите и из страны гоните, куда катимся, что они, что мы, в разные стороны только
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