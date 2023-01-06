Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно»
Российский боксерский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на инцидент с участием Дэйны Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.
«Во-первых, она его ударила первая. Во-вторых, мы понимаем, что такое UFC. И это очередное проявление именно американизма на культурное дно, когда можно все.
И это является частью субкультуры. Это нехорошо», – считает босс Бойцовского клуба РЕН-ТВ.
Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)
Не важно что там были мужчина и женщина. Это была прежде всего семейная пара, у которых возник конфликт. Обменялись пощёчинами без жести и всё на этом.
Я вот только не понял почему именно на Дану Уайта бочку катят. Она ж реально первая его ударила, он ответил симметричной пощёчиной,, а не с сжатым кулаком в висок долбанул со всей дури.
В лужу сперва посмотрись, раз зеркало не нравится