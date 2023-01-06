Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно»

Российский боксерский промоутер отреагировал на инцидент с участием Дэйны Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.

«Во-первых, она его ударила первая. Во-вторых, мы понимаем, что такое . И это очередное проявление именно американизма на культурное дно, когда можно все.

И это является частью субкультуры. Это нехорошо», – считает босс Бойцовского клуба РЕН-ТВ.

Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)