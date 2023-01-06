Хрюнов – о драке Уайта с женой: «Проявление американизма на культурное дно»

Теги происшествия Владимир Хрюнов UFC Дэйна Уайт Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Российский боксерский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на инцидент с участием Дэйны Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.

«Во-первых, она его ударила первая. Во-вторых, мы понимаем, что такое UFC. И это очередное проявление именно американизма на культурное дно, когда можно все.

И это является частью субкультуры. Это нехорошо», – считает босс Бойцовского клуба РЕН-ТВ.

Лигу пощечин Дэйны Уайта сняли с эфира американского ТВ после драки с женой (журналист Джереми Боттер)

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6 комментариев

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Крыс Пол
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А проявлением чего был недавний случай, где экс-боец ММА играючи зарезал инспектора в Москве?
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smaller82
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Он предложения с трудом строит. Интеллектуал
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Константин
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не просто боксерский промоутер, а легендарный промоутер... побольше уважения
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Vlad RK
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Ответ Vasiliy S
У тебя полиция не приезжает часами на жалобы, в итоге женщин находят забитыми до смерти или зарезанными В лужу сперва посмотрись, раз зеркало не нравится
Вся не приезжает ? Всем женщинам ?
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Montenegro Serbian
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Имхо, но ничего криминального не произошло.
Не важно что там были мужчина и женщина. Это была прежде всего семейная пара, у которых возник конфликт. Обменялись пощёчинами без жести и всё на этом.

Я вот только не понял почему именно на Дану Уайта бочку катят. Она ж реально первая его ударила, он ответил симметричной пощёчиной,, а не с сжатым кулаком в висок долбанул со всей дури.
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Vasiliy S
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У тебя полиция не приезжает часами на жалобы, в итоге женщин находят забитыми до смерти или зарезанными

В лужу сперва посмотрись, раз зеркало не нравится
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