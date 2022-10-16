Уайлдер расплакался после победы над Хелениусом: Деонтей вспомнил боксера, ставшего инвалидом после нокаута
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер эмоционально отреагировал на победу над Робертом Хелениусом.
Уайлдер отправил соперника в глухой нокаут в первом раунде, после чего выразил обеспокоенность о его здоровье. В качестве печального примера «Бронзовый бомбардировщик» привел случай боксера Причарда Колона, ставшего инвалидом после поражения на ринге.
«Мы видели, что может произойти. Посмотрите на Причарда Колона. У этого парня нет детей. Они, черт побери, не понимают, через что мы проходим.
Он не сможет снова жить нормальной жизнью, потому что ему пришлось выйти в ринг, чтобы поддержать свою семью.
Теперь же его семья обязана заботиться о нем всю оставшуюся жизнь. Вероятно, он был храбрым, когда помогал своей семье, но теперь им нужна помощь.
Я много могу говорить об этом. Поэтому нельзя играть с такими вещами. Это серьезно. Мы не знаем, будет ли Роберт прежним после этого. Я просто сделал свою работу», – сказал Уайлдер, не сдерживая слез.
Уайлдер – о победе над Хелениусом: «У Роберта сердце чемпиона, я не относился к нему легкомысленно»
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