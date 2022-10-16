Уайлдер – о поединке с Усиком: «Если он человек слова, то это будет крутой бой»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе заявил, что нацелен на титульный поединок против .

При этом американский нокаутер считает, что чемпион по версиям IBF, WBA и WBO не заинтересован в этом.

«Я думаю, мне будет очень сложно дождаться боя с топовыми супертяжами. Я буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово.

Я попытаюсь сделать так, чтобы Усик сдержал свое слово. Мы позвоним его команде и посмотрим, что будет. Если он человек слова, то это будет чертовски крутой бой», – сказал Уайлдер.

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