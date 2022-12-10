Немков про возможный бой с Анкалаевым: «Какие проблемы, это же спорт. Если мне такой поединок дадут, я не откажусь»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе ответил на вопрос о возможном поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Какие там проблемы, это же спорт. Если в UFC будет бой, то мне какая разница – россиянин или не россиянин. Выйдем и будем биться. Наоборот, это хорошо для российских смешанных единоборств.

Два представителя России будут драться за пояс в лучшей лиге. Но пока я нахожусь в другой лиге, поэтому такой бой невозможен. Я пока стараюсь не думать об этом. Но если гипотетически такой бой дадут, я не откажусь», – сказал Немков.

11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе Анкалаев подерется с за вакантный титул в полутяжелом весе.

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