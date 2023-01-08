Друг семьи Нурмагомедова: «Хабиб начнет свое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Рамазан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе из индустрии ММА.

«Я совсем не удивлен этому. Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами.

Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне.

Уровень бизнес организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет», – сказал Рабаданов.

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Хабиб совсем ушел из ММА – но он же уходил? Что это значит?

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8 комментариев

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Усатая Козляра
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почему эту собаку называют другом семьи Нурмагомедова?
никакого отношения к его семье он не имел и не имеет
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Вячеслав Тотров
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Ответ h9zbx6jdsd
Новый персонаж разблокирован «Друг семьи Нурманомедова»🤝😂
Для любителей борьбы он давно разблокирован как "дагестанский комментатор"
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h9zbx6jdsd
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Новый персонаж разблокирован «Друг семьи Нурманомедова»🤝😂
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здоровяк
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Возглавит едро в Дагестане
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Demon69
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Я бы с удовольствием ,ходил в сеть кафе "От Хабиба"..И ел бы тирамису.
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Katin Dag
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Ответ nik name
Надеюсь в политику не уйдёт он
Ближайшие много лет не пойдет
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nik name
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Надеюсь в политику не уйдёт он
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leppyanen
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Да знаем мы, Шаурмяшную он откроет.
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