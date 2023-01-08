Друг семьи Нурмагомедова: «Хабиб начнет свое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет»
Рамазан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе из индустрии ММА.
«Я совсем не удивлен этому. Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами.
Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне.
Уровень бизнес организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет», – сказал Рабаданов.
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никакого отношения к его семье он не имел и не имеет