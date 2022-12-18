Ян Блахович: «Я был всего в одном очке от победы над Анкалаевым»

Полутяжеловес UFC Ян Блахович прокомментировал ничейный исход поединка с Магомедом Анкалаевым на UFC 282.

«Я посмотрел бой, я слышал много аналитических комментариев по бою. И это только подтвердило, насколько я был близок к победе.

Я был всего в одном очке от победы! Я больше не чувствую себя опустошенным после этого поединка.

Я злюсь на себя! Легендарная польская мощь скоро вернется», – написал поляк в соцсетях.

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