Эвандер Холифилд: «За границей ко мне подошел Усик и сказал, что добьется тех же высот, что и я»
Легендарный боксер Эвандер Холифилд рассказал о разговоре с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
«Помню, я был за границей. Ко мне подошел Усик и сказал: «Я добьюсь тех же высот, что и ты». И он почти сделал это.
Если он победит Тайсона Фьюри, то выполнит свое обещание», – сказал Холифилд.
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