Эвандер Холифилд: «За границей ко мне подошел Усик и сказал, что добьется тех же высот, что и я»

Легендарный боксер рассказал о разговоре с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Помню, я был за границей. Ко мне подошел Усик и сказал: «Я добьюсь тех же высот, что и ты». И он почти сделал это.

Если он победит Тайсона Фьюри, то выполнит свое обещание», – сказал Холифилд.

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