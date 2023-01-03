Эвандер Холифилд: «За границей ко мне подошел Усик и сказал, что добьется тех же высот, что и я»

Теги Эвандер Холифилд тяжелый вес Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Эвандер Холифилд рассказал о разговоре с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Помню, я был за границей. Ко мне подошел Усик и сказал: «Я добьюсь тех же высот, что и ты». И он почти сделал это.

Если он победит Тайсона Фьюри, то выполнит свое обещание», – сказал Холифилд.

Бивол про бой с Бетербиевым: «Верю и стараюсь быть морально к этому готовым»

Уоррен объяснил, почему бой Фьюри – Усик состоится на Ближнем Востоке

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утка из Центрального Парка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Помню, я был за границей."

Мужик просто забыл в название страны)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий