Тренер Минеева не видит Шару Буллета в среднем весе UFC: «Его категория – 77 кг, в США нельзя принимать разные препараты»

Расул Магомедалиев, тренер , высказался о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

По мнению Магомедалиева, будет выступать в полусреднем весе из-за отличий в антидопинговой политике в UFC и российских промоушенах.

«Шаре массе не позволит. Он худощавый. Тем более в UFC, как мы знаем, нельзя применять разные препараты. Мое мнение, что его категория – это 77 кг.

Здесь [в России] можно какие-то вещи делать. Мы же видим этот момент. Поэтому я вижу его в 77 кг. Он не так много веса гоняет», – сказал тренер.

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