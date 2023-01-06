Тренер Минеева не видит Шару Буллета в среднем весе UFC: «Его категория – 77 кг, в США нельзя принимать разные препараты»
Расул Магомедалиев, тренер Владимира Минеева, высказался о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.
По мнению Магомедалиева, Магомедов будет выступать в полусреднем весе из-за отличий в антидопинговой политике в UFC и российских промоушенах.
«Шаре массе не позволит. Он худощавый. Тем более в UFC, как мы знаем, нельзя применять разные препараты. Мое мнение, что его категория – это 77 кг.
Здесь [в России] можно какие-то вещи делать. Мы же видим этот момент. Поэтому я вижу его в 77 кг. Он не так много веса гоняет», – сказал тренер.
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