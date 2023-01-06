Тренер Минеева не видит Шару Буллета в среднем весе UFC: «Его категория – 77 кг, в США нельзя принимать разные препараты»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Владимир Минеев Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Расул Магомедалиев, тренер Владимира Минеева, высказался о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

По мнению Магомедалиева, Магомедов будет выступать в полусреднем весе из-за отличий в антидопинговой политике в UFC и российских промоушенах.

«Шаре массе не позволит. Он худощавый. Тем более в UFC, как мы знаем, нельзя применять разные препараты. Мое мнение, что его категория – это 77 кг.

Здесь [в России] можно какие-то вещи делать. Мы же видим этот момент. Поэтому я вижу его в 77 кг. Он не так много веса гоняет», – сказал тренер.

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4 комментария

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Костя Кот
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Почему Минеев не в окопах. Лицимер
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hvmr5rgxz5
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Так-то и в России нельзя принимать всякие вещи, но можно.
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Vanek1411
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Сразу вспоминается Штырков, который при чистке под UFC из почти тяжа сдулся до средневеса, ещё и над полусредним раздумывал. Но сейчас от ЕКБшной экологии вернул прежнюю форму.
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уличный иуда
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Минеева под окопами он видит?
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