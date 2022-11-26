Сехудо советует Чимаеву меньше тренироваться: «С таким подходом твой организм придет в негодность»

Теги UFC Генри Сехудо Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает вредным подход Хамзата Чимаева к тренировкам.

По мнению «Трипл Си», шведу чеченского происхождения следует знать меру в занятиях в зале, чтобы не загонять организм.

«Я не думаю, что Хамзат умеет правильно тренироваться. У меня есть ощущение, что он тренируется слишком много. Ему нужно научиться в правильный момент выходить на пик формы.

Если ты тренируешься много и все равно проваливаешь взвешивания, это значит, что у тебя слишком высокий уровень кортизола, ты слишком много делаешь. С таким подходом рано или поздно твой организм придет в негодность», – сказал Сехудо.

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