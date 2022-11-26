Сехудо советует Чимаеву меньше тренироваться: «С таким подходом твой организм придет в негодность»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе считает вредным подход к тренировкам.

По мнению «Трипл Си», шведу чеченского происхождения следует знать меру в занятиях в зале, чтобы не загонять организм.

«Я не думаю, что Хамзат умеет правильно тренироваться. У меня есть ощущение, что он тренируется слишком много. Ему нужно научиться в правильный момент выходить на пик формы.

Если ты тренируешься много и все равно проваливаешь взвешивания, это значит, что у тебя слишком высокий уровень кортизола, ты слишком много делаешь. С таким подходом рано или поздно твой организм придет в негодность», – сказал Сехудо.

Чимаев и Сен-Пьер выложили совместное фото: бойцы встретились на турнире PFL 10

Шон О’Мэлли: «Чимаев поимеет Перейру. Хамзат может нокаутировать любого ублюдка»