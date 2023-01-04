Ковингтон отказался драться с Чимаевым (ТАСС)
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон окончательно отказался от боя с Хамзатом Чимаевым.
Об этом ТАСС сообщил источник в команде бывшего временного чемпиона UFC.
«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», – сказал источник.
Ковингтон и Чимаев в последний раз выходили в октагон в 2022 году: Колби в марте одержал разгромную победу над Хорхе Масвидалем, а Хамзат за минуту разобрался с Кевином Холландом.
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Хотя было бы громко, однозначно)