Ковингтон отказался драться с Чимаевым (ТАСС)

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон окончательно отказался от боя с Хамзатом Чимаевым.

Об этом ТАСС сообщил источник в команде бывшего временного чемпиона UFC.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», – сказал источник.

Ковингтон и Чимаев в последний раз выходили в октагон в 2022 году: Колби в марте одержал разгромную победу над Хорхе Масвидалем, а Хамзат за минуту разобрался с Кевином Холландом.

Хамзат Чимаев: «Если я ударю Ковингтона, ему гарантирован длительный сон»

Мичел Перейра: «Я подрался бы с Ковингтоном или с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juninho P.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ уличный иуда
Не думал что он такой заднеприводный
Он такой))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не думал что он такой заднеприводный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juninho P.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Степанов
Не перевариваю Ковингтона, но последнее, что ему стоит делать - драться с Чимаевым. Это будет конец его карьеры Хотя было бы громко, однозначно)
Как можно поддерживать бойца в том, что он сочканул выходить против сильного бойца? И это притом, непереваривая как бы его. Ей богу в голове такое не укладывается. Это тоже самое например, если какой нибудь топ тренер в футболе или футболист, отказывается выходить против сильного соперника, и его в этом мягко говоря, понимают 😂👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bosniec
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жаль, был о нем лучшего мнения. С таким подходом, пояс не завоевать никогда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Очкошник.
Не перевариваю Ковингтона, но последнее, что ему стоит делать - драться с Чимаевым. Это будет конец его карьеры
Хотя было бы громко, однозначно)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очкошник.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
⚽️Juventini⚽️
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто бы сомневался .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий