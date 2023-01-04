Ковингтон отказался драться с Чимаевым (ТАСС)

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон окончательно отказался от боя с Хамзатом Чимаевым.

Об этом ТАСС сообщил источник в команде бывшего временного чемпиона UFC.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», – сказал источник.

Ковингтон и Чимаев в последний раз выходили в октагон в 2022 году: Колби в марте одержал разгромную победу над Хорхе Масвидалем, а Хамзат за минуту разобрался с Кевином Холландом.

Хамзат Чимаев: «Если я ударю Ковингтона, ему гарантирован длительный сон»

Мичел Перейра: «Я подрался бы с Ковингтоном или с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком»