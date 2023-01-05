Хельвани про драку Уайта с женой: «Что скажут о тебе твои дети? Задай себе этот гребаный вопрос»

Известный инсайдер Ариэль Хельвани прокомментировал драку президента UFC Дэйна Уайта с женой.

«В 2016 году, после инцидента на UFC 199, где я преждевременно сообщил о возвращении Брока Леснара (UFC пожизненно отстранила Хельвани – прим. Sports.ru), Уайт сказал, что я просил меня пожалеть.

В интервью он смеялся над тем, что я слишком эмоционально говорил об этом на своем шоу. В том интервью они говорили, что я плакал. Уайт сказал, что я выглядел как тряпка и что это увидят мои дети. Я не мог поверить, что он опустился до такого уровня.

Никогда этого не забуду. Так что же, я задам этот чертов вопрос, который он задал насчет меня в 2016 году. Что скажут о тебе твои дети? Что они скажут о твоем наследии, о том, как ты относишься к бойцам и людям? О твоих перспективах в бизнесе? Что твои дети скажут про это видео? Задай себе этот гребаный вопрос», – сказал Хельвани.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

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