Гаджиев – о драке Уайта с женой: «Ну, избил. Не оправдываю, но нужно знать ситуацию»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о скандале, в который угодил босс UFC Дэйна Уайт: во время новогодней вечеринки в Лас-Вегасе (Невада) он устроил небольшую потасовку со своей женой.
«Ну, избил. Дэйна Уайт тоже человек, в конце концов. Не поддерживаю, не оправдываю – нужно знать ситуацию. Но он такой же человек, как и любой другой.
То, что он Дэйна Уайт, пионер индустрии, легендарный человек, не лишает его возможности быть обычным человеком, что, собственно говоря, и доказал случай с избиением жены», – сказал Камил.
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Для них может не стал бы посмешищем. Зато для цивилизованного мира стал. И на акциях уже это отразилось. И не удивительно будет, если часть спонсоров после этого уйдет
"Французы говорят " Если женщина не права, то перед ней надо извиниться"
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Такое ощущение, что у некоторых людей мнение, что по любому поводу надо бежать драться
Что у людей в голове вообще?