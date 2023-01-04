Гаджиев – о драке Уайта с женой: «Ну, избил. Не оправдываю, но нужно знать ситуацию»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о скандале, в который угодил босс UFC Дэйна Уайт: во время новогодней вечеринки в Лас-Вегасе (Невада) он устроил небольшую потасовку со своей женой.

«Ну, избил. Дэйна Уайт тоже человек, в конце концов. Не поддерживаю, не оправдываю – нужно знать ситуацию. Но он такой же человек, как и любой другой.

То, что он Дэйна Уайт, пионер индустрии, легендарный человек, не лишает его возможности быть обычным человеком, что, собственно говоря, и доказал случай с избиением жены», – сказал Камил.

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