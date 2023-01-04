Гаджиев – о драке Уайта с женой: «Ну, избил. Не оправдываю, но нужно знать ситуацию»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о скандале, в который угодил босс UFC Дэйна Уайт: во время новогодней вечеринки в Лас-Вегасе (Невада) он устроил небольшую потасовку со своей женой.

«Ну, избил. Дэйна Уайт тоже человек, в конце концов. Не поддерживаю, не оправдываю – нужно знать ситуацию. Но он такой же человек, как и любой другой.

То, что он Дэйна Уайт, пионер индустрии, легендарный человек, не лишает его возможности быть обычным человеком, что, собственно говоря, и доказал случай с избиением жены», – сказал Камил.

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12 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Denis Nikitin
Чье бы он уважение потерял? Бойцов, которые бы без ufc бились бы за копейки и которые без него ничего не стоят? Для них может не стал бы посмешищем. Зато для цивилизованного мира стал. И на акциях уже это отразилось. И не удивительно будет, если часть спонсоров после этого уйдет
Не лечи понятиями феминисток, блм и ленточников, если сам по уши погряз и терпишь
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Тимур Незаметдинов
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Ответ Denis Nikitin
Конечно стерпел. Что за вопрос вообще такой? Не детский сад, чтобы выяснять кто первый, и не дикари. Пусть разводятся, если такое не устраивает. Или пусть пить бросают, если не могут себя контролировать. Такое ощущение, что у некоторых людей мнение, что по любому поводу надо бежать драться
Куколд детектед
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Denis Nikitin
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Что тут вообще обсуждать? Жена проявила неуважение, он ей дал и поставил на место. Он её кормит, обеспечивает, балует. Не ответил бы, потерял бы уважение бойцов и близких. Всё по канонам сделал. Он же не терпила на обеспечении жены, глава самой лучшей организации по ММА, который ведёт переговоры с самыми опасными людьми на планете. Он стал бы просто посмешищем для бойцов, если бы не поставил на место её.
Чье бы он уважение потерял? Бойцов, которые бы без ufc бились бы за копейки и которые без него ничего не стоят?
Для них может не стал бы посмешищем. Зато для цивилизованного мира стал. И на акциях уже это отразилось. И не удивительно будет, если часть спонсоров после этого уйдет
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Назар Игорь
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Есть два хороших изречения на эту тему-
"Французы говорят " Если женщина не права, то перед ней надо извиниться"
Ходжа Насреддин говорил "Кто ссорится с женой сокращает своë долголетие"
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GaasJT
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Раздули из банальности кипишь! Реально бред
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Juninho P.
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Где хоть там, избиение то было😅 изначально она его при всех, первая нежданула)
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Гусейн Магомедрасулов
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Что тут вообще обсуждать? Жена проявила неуважение, он ей дал и поставил на место. Он её кормит, обеспечивает, балует. Не ответил бы, потерял бы уважение бойцов и близких. Всё по канонам сделал. Он же не терпила на обеспечении жены, глава самой лучшей организации по ММА, который ведёт переговоры с самыми опасными людьми на планете. Он стал бы просто посмешищем для бойцов, если бы не поставил на место её.
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Abdulla
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Ответ Bashibuzuck
Милые браняться-только тешаться
Тся....
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Denis Nikitin
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Ответ c5qkw64pmk
Во-первых, они были оба пьяны. Во-вторых, она подняла руку первая. Попасть в такую ситуацию может каждый. Простите, Вы бы стерпели такой выпад в Вашу сторону со стороны женщины?
Конечно стерпел. Что за вопрос вообще такой? Не детский сад, чтобы выяснять кто первый, и не дикари. Пусть разводятся, если такое не устраивает. Или пусть пить бросают, если не могут себя контролировать.
Такое ощущение, что у некоторых людей мнение, что по любому поводу надо бежать драться
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c5qkw64pmk
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Ответ Denis Nikitin
Да, обычный человек. Обычные люди же побивают жен время от времени Что у людей в голове вообще?
Во-первых, они были оба пьяны. Во-вторых, она подняла руку первая. Попасть в такую ситуацию может каждый. Простите, Вы бы стерпели такой выпад в Вашу сторону со стороны женщины?
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Denis Nikitin
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Да, обычный человек. Обычные люди же побивают жен время от времени
Что у людей в голове вообще?
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Bashibuzuck
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Милые браняться-только тешаться
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