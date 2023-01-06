Тренер Хабиба – об Усмане Нурмагомедове: «Дагестанский Рокхолд: симпатичный и остроумный»

, бывший тренер и действующий тренер чемпиона в легком весе , считает, что у бойца большой медийный потенциал.

«Усман – суперзвезда. Несколько лет назад я сказал Скотту Кокеру: «Если вам не удастся заполучить его... он супервезда. Поверьте, этот парень нужен вам».

Он харизматичный, он дагестанский . Симпатичный, с харизмой, остроумный, умеет слушать», – сказал Мендес.

Усман Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших молодых бойцов ММА во версии ESPN

Патрисио Фрейре: «Шаблий, Тофик Мусаев и Патрики лучше Усмана. Искренне надеюсь, что Хабиб защитит его от участия в Гран-при»