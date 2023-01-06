Тренер Хабиба – об Усмане Нурмагомедове: «Дагестанский Рокхолд: симпатичный и остроумный»
Хавьер Мендес, бывший тренер Хабиба Нурмагомедова и действующий тренер чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова, считает, что у бойца большой медийный потенциал.
«Усман – суперзвезда. Несколько лет назад я сказал Скотту Кокеру: «Если вам не удастся заполучить его... он супервезда. Поверьте, этот парень нужен вам».
Он харизматичный, он дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, умеет слушать», – сказал Мендес.
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