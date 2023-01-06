Тренер Хабиба – об Усмане Нурмагомедове: «Дагестанский Рокхолд: симпатичный и остроумный»

Теги Bellator Люк Рокхолд Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес, бывший тренер Хабиба Нурмагомедова и действующий тренер чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова, считает, что у бойца большой медийный потенциал.

«Усман – суперзвезда. Несколько лет назад я сказал Скотту Кокеру: «Если вам не удастся заполучить его... он супервезда. Поверьте, этот парень нужен вам».

Он харизматичный, он дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, умеет слушать», – сказал Мендес.

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1 комментарий

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Пророчество Кассандры
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Это же надо так любить деньги. Впрочем, со знаменитым остроумием Рокхолда конечно сравнить можно. Биспинг не даст соврать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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