Хилл пожаловался на хейтеров после поста в защиту Уайта: «Нигги, вы реальные суки и слабаки»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Джамал Хилл столкнулся с критикой в соцсетях после поста в защиту .

Напомним, что босс UFC подрался с супругой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе. Хилл, реагируя на эту новость, отметил, что неправильно винить в случившемся только Уайта.

«Вы, нигги, в реальной жизни жутко отсталые. Я сказал, что никто не должен никого бить. А вы все изо всех сил доказываете, что женщины должны иметь право бить мужчин, и это нормально.

Вы все реальные суки и слабаки! Система поимела вас всех, так что вы будете боксерскими грушами», – написал Хилл в соцсетях.

Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки