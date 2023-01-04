Хилл пожаловался на хейтеров после поста в защиту Уайта: «Нигги, вы реальные суки и слабаки»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) натив контент Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Джамал Хилл столкнулся с критикой в соцсетях после поста в защиту Дэйны Уайта.

Напомним, что босс UFC подрался с супругой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе. Хилл, реагируя на эту новость, отметил, что неправильно винить в случившемся только Уайта.

«Вы, нигги, в реальной жизни жутко отсталые. Я сказал, что никто не должен никого бить. А вы все изо всех сил доказываете, что женщины должны иметь право бить мужчин, и это нормально.

Вы все реальные суки и слабаки! Система поимела вас всех, так что вы будете боксерскими грушами», – написал Хилл в соцсетях.

Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Егор Крид58
Ему титульник дали до нового года
А при чём тут новый год, если титульник ему дали сразу после Анкалаев - Блахович, а бой между Уайтом и жинкой произошёл сейчас? О чём ты?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Крид58
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MATRiX
Конечно он теперь будет выслуживаться перед Уайтом, после того как ему чтобы опрокинуть Анкалаева дали титульник, к которому его нельзя было подпускать и на пушечный выстрел. Пытается казаться крутым типом, а на деле типичный приспособленец, лебезящий перед начальством.
Ему титульник дали до нового года
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eskerro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Идеально
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно он теперь будет выслуживаться перед Уайтом, после того как ему чтобы опрокинуть Анкалаева дали титульник, к которому его нельзя было подпускать и на пушечный выстрел. Пытается казаться крутым типом, а на деле типичный приспособленец, лебезящий перед начальством.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий