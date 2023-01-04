Брат Исмаилова – о драке Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал. Но женщин, конечно, бить нельзя»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского средневеса , прокомментировал инцидент с участием президента UFC Дэйны Уайта, который подрался с женой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе (Невада).

«Конечно, женщин бить нельзя, но она прилюдно его ударила – он ей прилюдно ответил. Дал чапалах, правильно сделал.

Прилюдно сделала – прилюдно получила. Пусть за своими руками следит, она женщина, должна вести себя так, как подобает женщине.

А женщин, конечно, бить нельзя, руку нельзя поднимать. В данном контексте, что мы видели, она его шлепнула, и он ей шлепнул, не бил. Чапалах дал ответно.

Если бы он не ответил, я бы, наверное, его не понял бы. Но в общем женщин бить нельзя. Это наши матери, сестры, дочери, которых надо оберегать и защищать», – сказал Исмаилов-старший.

Де Ла Хойя пошутил над Уайтом, ударившим жену: «Он такой жадный, что украл бонусы бойцов в своей лиге за «Бой вечера»

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки