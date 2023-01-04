Брат Исмаилова – о драке Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал. Но женщин, конечно, бить нельзя»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского средневеса Магомеда Исмаилова, прокомментировал инцидент с участием президента UFC Дэйны Уайта, который подрался с женой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе (Невада).

«Конечно, женщин бить нельзя, но она прилюдно его ударила – он ей прилюдно ответил. Дал чапалах, правильно сделал.

Прилюдно сделала – прилюдно получила. Пусть за своими руками следит, она женщина, должна вести себя так, как подобает женщине.

А женщин, конечно, бить нельзя, руку нельзя поднимать. В данном контексте, что мы видели, она его шлепнула, и он ей шлепнул, не бил. Чапалах дал ответно.

Если бы он не ответил, я бы, наверное, его не понял бы. Но в общем женщин бить нельзя. Это наши матери, сестры, дочери, которых надо оберегать и защищать», – сказал Исмаилов-старший.

Де Ла Хойя пошутил над Уайтом, ударившим жену: «Он такой жадный, что украл бонусы бойцов в своей лиге за «Бой вечера»

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MATRiX
Если жена подняла руку, значит нужно долбануть так, чтобы больше не поднимала. Если сделала так, то уже не уважает, а если такое хавать, уважать уже не будет. Надо пресекать на корню.
Тебя пару терпил минусанули)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если жена подняла руку, значит нужно долбануть так, чтобы больше не поднимала. Если сделала так, то уже не уважает, а если такое хавать, уважать уже не будет. Надо пресекать на корню.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так бить нельзя или правильно сделал?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лëлик - "Бить буду аккуратно, но больно".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бить или не бить-вот в чем вопрос...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий