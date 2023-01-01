Исмаилов обратился к Шаре Буллету: «Гааааз, мой хищный брат»
Известный российский средневес Магомед Исмаилов ответил Шарабутдину «Шаре Буллету» Магомедову в соцсетях.
Буллет опубликовал видео, на котором держит пояс RCC. В подписи к посту Магомедов просит Исмаилова «не пачкать его золото».
«Все понял, брат! Я пока этот [пояс] полирую, ты давай за поясом UFC резко сгоняй. Гаааааз, мой хищный брат», – ответил Исмаилов в комментариях.
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