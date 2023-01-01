Исмаилов обратился к Шаре Буллету: «Гааааз, мой хищный брат»

Теги средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес Магомед Исмаилов ответил Шарабутдину «Шаре Буллету» Магомедову в соцсетях.

Буллет опубликовал видео, на котором держит пояс RCC. В подписи к посту Магомедов просит Исмаилова «не пачкать его золото».

«Все понял, брат! Я пока этот [пояс] полирую, ты давай за поясом UFC резко сгоняй. Гаааааз, мой хищный брат», – ответил Исмаилов в комментариях.

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2 комментария

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Zakal
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Ответ j30
это слово газ уже надоело
Как еврей говоришь
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-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
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это слово газ уже надоело
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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