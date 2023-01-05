Ислам Махачев: «Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Фрэнки Эдгар Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал любимого бойца.

«Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Он всегда был маленьким и бил больших парней», – сказал Махачев.

41-летний Эдгар завершил карьеру в ноябре 2022-го. В прощальном поединке боец проиграл нокаутом в первом раунде Крису Гутиерресу.

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3 комментария

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Арни Терминатор
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Ответ S.Laposter
так хочется плюсов наполучать, что приходится заезжать эту тему
Ну ты минус поставил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Laposter
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Ответ Арни Терминатор
А мой любимый боец ,это жена Даны Уайта)))
так хочется плюсов наполучать, что приходится заезжать эту тему
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
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А мой любимый боец ,это жена Даны Уайта)))
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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