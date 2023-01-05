Ислам Махачев: «Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал любимого бойца.
«Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар. Он побил много крутых парней. Он всегда был маленьким и бил больших парней», – сказал Махачев.
41-летний Эдгар завершил карьеру в ноябре 2022-го. В прощальном поединке боец проиграл нокаутом в первом раунде Крису Гутиерресу.
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