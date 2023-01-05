Ариэль Хельвани: «Есть слухи, что Bellator выставлен на продажу»

Известный инсайдер Ариэль Хельвани в своем подкасте сообщил, что Bellator ищет нового владельца.

«Что дальше для Bellator? Ходят слухи, что компания выставлена на продажу. Что будет дальше, какое у нее будущее?» – сказал Хельвани.

Напомним, что 31 декабря Bellator провел совместный турнир с японской лигой Rizin.

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