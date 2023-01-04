Камил Гаджиев об интересе к Резникову со стороны Bellator: «Если куда-то уходить, то лучше в UFC»

Теги UFC MMA Bellator AMC Fight Nights Камил Гаджиев ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

 Президент АМС Fight Night Камил Гаджиев в своем шоу «КамилТайм» прокомментировал новость об интересе к казахстанскому бойцу АСА Артему Резникову со стороны Bellator:

«Артему если куда-то уходить из АСА, то лучше в UFC»

Резников продолжает выступление в гран-при АСА в легком весе, в рамках которого следующий бой проведет за пояс против Эдуарда Вартаняна.

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