Эй Джей Макки победил Де Соузу. Возглавляемые Хабибом Нурмагомедовым бойцы Bellator выиграли у Rizin 5:0
В Японии прошел турнир «Rizin 40: Rizin vs Bellator», в котором встретились бойцы японской и американской лиг.
Общий счет – 5:0 в пользу Bellator. Их капитаном был Хабиб Нурмагомедов.
Все результаты основного карда на Rizin 40
В главном бою встретились легковесы Эй Джей Макки (№8 Bellator) и Роберто Де Соуза (чемпион Rizin). Макки вышел на бой в костюме самурая. Он победил единогласным решением судей.
Как Хабиб связан с Bellator: дружба с боссом, переговоры по бою Емельяненко, $2 млн от 50 Cent за дебютный бой
Комментарии