Эй Джей Макки победил Де Соузу. Возглавляемые Хабибом Нурмагомедовым бойцы Bellator выиграли у Rizin 5:0

В Японии прошел турнир «Rizin 40: Rizin vs Bellator», в котором встретились бойцы японской и американской лиг.

Общий счет – 5:0 в пользу Bellator. Их капитаном был Хабиб Нурмагомедов.

Все результаты основного карда на Rizin 40

В главном бою встретились легковесы Эй Джей Макки (№8 Bellator) и Роберто Де Соуза (чемпион Rizin). Макки вышел на бой в костюме самурая. Он победил единогласным решением судей.

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