Мовсар Евлоев: «Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора есть немецкие корни»
Полулегковес UFC Мовсар Евлоев ответил грузино-испанскому бойцу Илии Топурии, который назвал россиянина крысой.
«Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора теперь немецкие корни.
Эй, постарайся выиграть этот бой, потому что иначе мне придется надрать тебе задницу на улице, я не могу тратить свое время в октагоне на неудачника», – написал Евлоев.
11 декабря на UFC 282 Топурия подерется с Брайсом Митчеллом.
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