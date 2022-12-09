Мовсар Евлоев: «Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора есть немецкие корни»

Полулегковес UFC Мовсар Евлоев ответил грузино-испанскому бойцу , который назвал россиянина крысой.

«Топурия все еще пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора теперь немецкие корни.

Эй, постарайся выиграть этот бой, потому что иначе мне придется надрать тебе задницу на улице, я не могу тратить свое время в октагоне на неудачника», – написал Евлоев.

11 декабря на UFC 282 Топурия подерется с Брайсом Митчеллом.

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