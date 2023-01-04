Кори Андерсон – о драке Уайта с женой: «Как долго Джейк Пол будет делать видео об этом?»

Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон пошутил о скандале с участием президента UFC Дэйны Уайта, который подрался с женой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе.

При этом бывший боец UFC выразил уверенность, что это не первая стычка между Уайтом и его супругой.

«Как долго будет делать видео о том, как Дэна Уайт соревнуется с женой в схватке по пощечинам? Или он оставит его в покое?

Это точно не первый раз, когда он бьет ее или она его. Они оба отреагировали без малейших колебаний, словно уже делали это раньше» – написал Андерсон в соцсетях.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки