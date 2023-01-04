Кори Андерсон – о драке Уайта с женой: «Как долго Джейк Пол будет делать видео об этом?»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон пошутил о скандале с участием президента UFC Дэйны Уайта, который подрался с женой на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе.

При этом бывший боец UFC выразил уверенность, что это не первая стычка между Уайтом и его супругой.

«Как долго Джейк Пол будет делать видео о том, как Дэна Уайт соревнуется с женой в схватке по пощечинам? Или он оставит его в покое?

Это точно не первый раз, когда он бьет ее или она его. Они оба отреагировали без малейших колебаний, словно уже делали это раньше» – написал Андерсон в соцсетях.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки  

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1 комментарий

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Иса Умаров
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Это раскрутка главного боя Уайт vs жена UFC 300.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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