Президент Fight Night о завершении карьеры Исмагулова: «Дамир, если ты решишь вернуться, сделай это так, чтобы все об этом говорили»

Теги UFC MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Президент АМС Fight Night Камил Гаджиев в своем шоу «КамилТайм» прокомментировал новость о завершении карьеры бойца UFC Дамира Исмагулова:

«Не великая новость. Почему? Потому что Дамир так и не стал суперзвездой. Внушительная серия побед, хороший рекорд, но он так и не стал звездой. Хороший парень, крепкий боец, но не хватает медийности. Поэтому Дамир, если ты решишь вернуться, то сделай это так, чтобы все об этом говорили»

Исмагулов объявил о завершении карьеры 1 января.

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