20-летний инвестор может помешать Тайсону Фьюри купить футбольный клуб

Теги тяжелый вес Моркэм Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

У Тайсона Фьюри появился конкурент по покупке футбольного клуба «Моркэм» из английской Лиги 1.

Как сообщает Daily Mail, потенциальным владельцем, который близок к покупке клуба, стал 20-летний инвестор Сарбьот Джохал.

По данным источника, сумма сделки оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов: покупатель и действующие хозяева «Моркэма» ждут разрешения от Английской футбольной лиги.

Ранее Фьюри публично заявлял о желании приобрести «Моркэм», который выступает в одноименном городе, где проживает чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

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2 комментария

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justburn
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20-летний инвестор
Талант, не иначе
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Дворец культуры Центральный
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20-летний инвестор
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