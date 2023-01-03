Барри Макгиган: «Было бы интересно посмотреть, как Фьюри справился бы с мощью Виталия Кличко»
Бывший чемпион мира по боксу и известный тренер Барри Макгиган хотел бы посмотреть на бой Тайсона Фьюри и Виталия Кличко, а также сравнил британца с Ленноксом Льюисом.
«Я был на многих боях Леннокса, и он намного превосходил Фьюри, а также дрался с куда более сильной оппозицией.
При всем уважении, но Льюис проигрывал Виталию Кличко, в то время как Фьюри дрался с его братом. Ленноксу было 38 лет, и хотя он уступал с разницей в пару раундов, он достаточно жестко избил Виталия в шестом раунде.
Виталий был сложным соперником для любого. Было бы интересно посмотреть, как Фьюри справился бы с его мощью», – сказал Макгиган.
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Виталий такой же нестандартный самородок, только бьет намного сильней.
Ни разу не бывал в нокдаунах, ни разу не летел по очкам.
Кто вообще смог подстроиться под Виталю за всю карьеру? Он же стилистический фрик.
Неудобный соперник для Фьюри во всех смыслах, и в габаритах почти не уступает. Это не Уайдлер со своим «попаду/не попаду».
Льюис, пиковые братья Кличко, Боу - все они были бы фаворитами с Фьюри в моем понимании.
Тайсона теоретически мог отджебить, Холифилда тоже массой задавить, и то дал бы 50-50.