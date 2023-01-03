Барри Макгиган: «Было бы интересно посмотреть, как Фьюри справился бы с мощью Виталия Кличко»

Бывший чемпион мира по боксу и известный тренер Барри Макгиган хотел бы посмотреть на бой и , а также сравнил британца с .

«Я был на многих боях Леннокса, и он намного превосходил Фьюри, а также дрался с куда более сильной оппозицией.

При всем уважении, но Льюис проигрывал Виталию Кличко, в то время как Фьюри дрался с его братом. Ленноксу было 38 лет, и хотя он уступал с разницей в пару раундов, он достаточно жестко избил Виталия в шестом раунде.

Виталий был сложным соперником для любого. Было бы интересно посмотреть, как Фьюри справился бы с его мощью», – сказал Макгиган.

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