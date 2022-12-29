Гаджиев не считает борцов UFC проблемой для Шары Буллета: «Один перевод, второй перевод, а дальше что?»

Теги UFC средний вес (MMA) Камил Гаджиев Шарабутдин Магомедов Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос о перспективах Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в среднем весе UFC.

Гаджиев не согласен с мнением, что базовый борец станет непреодолимой преградой для Магомедова.

«Там должен быть не просто борец, а очень функциональный борец с очень хорошим кардио. Один перевод, второй перевод, а дальше что?

Шару всегда нужно на полу держать. Сейчас Ринат Фахретдинов установил рекорд по количеству времени, проведенного в партере.

Я, конечно, не говорю, что это должен быть Ринат. Это должен быть борец, который на протяжении трех раундов будет хорошо дышать», – сказал Камил.

Шара Буллет подписал контракт с UFC, дебют состоится в мае-июне 2023 года (ESPN)

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1 комментарий

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Висита Эльмурзаев
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Спроси у Хабиба, он объяснит, что бывает дальше.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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