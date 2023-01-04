Дариуш – о планах на 2023 год: «Если я продолжу драться с крутыми парнями, то могу стать великим»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш заявил, что планирует драться с топовыми бойцами в 2023 году.

«В данный момент, когда мы начинаем 2023 год, мое наследие – это знак вопроса, потому что есть два варианта, по которому оно продолжит развиваться.

Если я продолжу драться с самыми крутыми парнями – говорю не только про рейтинг – и буду побеждать их, то могу стать великим.

Если я потерплю неудачу, то мое наследие будет чем-то вроде: «А что, если бы он сделал это вместо этого?» Вот где я нахожусь», – сказал американец иранского происхождения.

В настоящий момент Дариуш занимает 4-ю строчку в рейтинге легковесов UFC. В последнем поединке он одержал победу над поляком Матеушем Гамротом.

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