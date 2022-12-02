Гаджиев – о Джоне Джонсе: «У него не выиграть. Он будет работать на результат, а не драться»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Джон Джонс – фаворит на титул в тяжелом весе , если «Боунз» решит возобновить карьеру.

«У Джона Джонса не выиграть. Джонс относится к такой категории бойцов, которые умеют работать на результат. Нганну выйдет и начнет драться. И тут может упасть сам Фрэнсис.

Я бы не позавидовал никому, кто встретится с Джонсом в октагоне. Виталик Минаков боролся с ним. Он говорит, что Джон из партера встает.

Веса и физической мощи ему, может быть, будет не хватать. Рост есть, навыков миллион. Он не будет ни с кем драться, будет работать на результат.

Есть другие факторы, о которых мы не можем знать. Может быть, он два года не тренируется, а просто валяет дурака», – сказал Гаджиев.

Джонс подерется за титул с Нганну. Если Фрэнсис не восстановится от травмы, то Джон сразится с Блейдсом (MMA Junkie)