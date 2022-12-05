Роган – о Нганну: «Он улучшил грэпплинг, но достиг ли он уровня Джонса?»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган считает, что Джон Джонс – стилистически неудобный соперник для .

«Вопрос в том, улучшил ли Фрэнсис свой грэпплинг? Ну, это однозначно так, поскольку он победил за счет грэпплинга.

В том поединке он дрался с травмированной ногой. Так что грэпплинг Фрэнсиса стал намного лучше, даже несмотря на расфигаченную ногу.

Но достиг ли он уровня ? Это большой вопрос. Джон переводил на землю , борца-олимпийца», – сказал Роган.

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