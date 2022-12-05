Роган – о Нганну: «Он улучшил грэпплинг, но достиг ли он уровня Джонса?»
Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган считает, что Джон Джонс – стилистически неудобный соперник для Фрэнсиса Нганну.
«Вопрос в том, улучшил ли Фрэнсис свой грэпплинг? Ну, это однозначно так, поскольку он победил Сирила Гана за счет грэпплинга.
В том поединке он дрался с травмированной ногой. Так что грэпплинг Фрэнсиса стал намного лучше, даже несмотря на расфигаченную ногу.
Но достиг ли он уровня Джона Джонса? Это большой вопрос. Джон переводил на землю Даниэля Кормье, борца-олимпийца», – сказал Роган.
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