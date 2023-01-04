Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт полутяжелый вес (MMA) Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Джамал Хилл встал на защиту президента промоушена Дэйны Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Уайт обменивается пощечинами с супругой в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

«Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, то никого не бей, и точка. Они разобрались по поводу своих отношений, так что не лезьте в их дела, будто вы, засранцы, все идеальные.

Смешно, что я говорю держать руки при себе, а вы преподносите все так, будто я оправдываю избиение женщин!

Это безумие, что женщины просто хотят иметь возможность нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем людьми», – написал Хилл в соцсетях.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Жена Уайта про драку в ночном клубе: «Ничего подобного раньше не случалось»

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9 комментариев

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Пророчество Кассандры
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Сексистка и абьюзерша.
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Фикиск Фусов
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Равноправие во всей красе.
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Деметрио
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Если задуматься, Уайт поступил в соответствии с современными западными догмами о равноправии полов. Его ударили - он ответил, не взирая на то, кто перед ним - мужчина или женщина. Если бы он не стал бить в ответ, то его логично можно было бы обвинить в сексизме - не стал отвечать, потому что напротив была женщина.
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Annayev Yusup
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За титульник и изнасилование начнёт оправдывать.
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Sigmat
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Путин:правильно говорил "Если драка неизбежна, надо бить первым"
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уличный иуда
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Ответ Iuasamotu
Оправдывает избиение женщины. Стыд и позор такому мужчине
"Если женщина бьет первой, она автоматически становится спарринг-партнером" (с)
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Iuasamotu
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Оправдывает избиение женщины. Стыд и позор такому мужчине
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Freddy Durst
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Вот вот...Всё нормально. Обычное дело ..уже забыли
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Богдан Стрелков
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Все по правилам ББПЕ. А если серьезно, бить пьяного человека неважно какого пола и ждать, что он смирится...
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