Хилл защитил Уайта, подравшегося с женой: «Если не хочешь, чтобы тебя ударили, то не бей никого»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Джамал Хилл встал на защиту президента промоушена Дэйны Уайта, ударившего жену на новогодней вечеринке.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором Уайт обменивается пощечинами с супругой в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

«Если ты не хочешь, чтобы тебя ударили, то никого не бей, и точка. Они разобрались по поводу своих отношений, так что не лезьте в их дела, будто вы, засранцы, все идеальные.

Смешно, что я говорю держать руки при себе, а вы преподносите все так, будто я оправдываю избиение женщин!

Это безумие, что женщины просто хотят иметь возможность нападать на мужчин так, как им вздумается, а от нас ждут, что мы с этим смиримся и не будем людьми», – написал Хилл в соцсетях.

Уайт получил пощечину и подрался с женой в ночном клубе. Они женаты 26 лет, хотя его мама называет брак посмешищем за измены и синяки

Жена Уайта про драку в ночном клубе: «Ничего подобного раньше не случалось»