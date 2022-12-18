Конор намерен провести бой в среднем весе: «Знаю, что получаю бабки, но в то же время хочу получить похвалу»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что планирует провести бой в среднем дивизионе.

«Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы большим для этого дивизиона. Я уже спарринговал со средневесами и полутяжеловесами.

Знаю, что получаю бабки, но в то же время хочу получить похвалу. Я нахожусь на этом троне не случайно. Я тяжело работал ради всего этого», – написал ирландец.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

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