Роган про Конора: «Это экстраординарный человек»

Комментатор UFC Джо Роган высказался относительно бывшего двойного чемпиона .

«Это экстраординарный человек. Это редкость, один из миллионов людей, которые могут делать то, что он делает, и говорить то дерьмо, что он говорит, а затем заходить в октагон и выбивать дерьмо из людей», – сказал Роган.

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