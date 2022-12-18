Роган про Конора: «Это экстраординарный человек»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джо Роган Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Комментатор UFC Джо Роган высказался относительно бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора.

«Это экстраординарный человек. Это редкость, один из миллионов людей, которые могут делать то, что он делает, и говорить то дерьмо, что он говорит, а затем заходить в октагон и выбивать дерьмо из людей», – сказал Роган.

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