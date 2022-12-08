Сергей Павлович – UFC: «Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?»
Российский тяжеловес Сергей Павлович обратился к UFC после серии из пяти побед нокаутом в первом раунде.
«Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?» – написал боец.
На UFC on ESPN 42 в минувшие выходные Павлович нокаутировал в первом раунде Тая Туивасу.
После этой победы россиянин поднялся на третью строчку в рейтинге тяжеловесов.
Русский десантник в UFC снова победил. Павлович вырубил друга Гуфа за 54 секунды – на это было больно смотреть
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