Сергей Павлович занял третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

Теги рейтинги UFC MMA тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Сергей Павлович Тай Туиваса Роман Долидзе UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинг после турнира UFC on ESPN 42, который прошел в минувшие выходные в Орландо.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на две позиции в рейтинге тяжелого веса и занял третью строчку. В Орландо боец нокаутировал в первом раунде Тая Туивасу, который опустился на пятое место.

Роман Долидзе, победивший на UFC on ESPN 42 Джека Херманссона, занял восьмую позицию в рейтинге средневесов.

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