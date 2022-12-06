Сергей Павлович занял третье место в рейтинге тяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинг после турнира UFC on ESPN 42, который прошел в минувшие выходные в Орландо.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на две позиции в рейтинге тяжелого веса и занял третью строчку. В Орландо боец нокаутировал в первом раунде , который опустился на пятое место.

, победивший на UFC on ESPN 42 Джека Херманссона, занял восьмую позицию в рейтинге средневесов.

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